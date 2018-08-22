MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli ile ilk paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi sunucu Defne Samyeli, akşam yemeğine çıktı.

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli ile ilk paylaşım

Dört aydır birlikte olan komedyen Cem Yılmaz ve sunucu Defne Samyeli, akşam yemeğine çıktı.

'AYVALIK 1984'
Cem Yılmaz, akşam yemeğinde çekilen bir pozu Instagram hesabından 'Ayvalık 1984' notuyla paylaştı.

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Cem Yılmaz'ın paylaşımı 300 binden binden fazla beğeni aldı.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları;' Cem Yılmaz'ı ilk kez böyle görüyoruz, bu ilişkinin sonu evlilik.' 'Çok yakışıyorlar keşke evlenseler' yorumlarında bulundu.

LÜKS OTEL JESTİ
Cem Yılmaz'ın, sevgilisi Defne Samyeli ve kızları için İzmir'in turistik beldesi Alaçatı’da bulunan lüks bir otelde tatil ayarladığı iddia edilmişti. Cem Yılmaz’ın, arkadaşı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu otele, 65 bin TL ödediği öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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