Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri dizisi müjdesi: Hızlı ve komik bir dizi olacak

Canlı yayında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, çekeceği ilk dizi için açıklamalar yaptı. Yılmaz hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, "Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz" dedi.

Cem Yılmaz şunları ifade etti:

"Benim anlaşmam belli bir proje üzerine. Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım. Benim bir projem var. Ben bir hızlı bir dizi projesi yapmak istiyorum. Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlaycağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu. 1975'den 1978'e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. Komik ve hızlı bir dizi olacak"

Cem Yılmaz, Karakomik Filmler ile ilgili, "Benim maceram başladığı zaman tek malzemem komik olmak değildi. Bu hikayelerin çoğu eskiden beri biriktirdiğim şeylerdi" dedi. Yılmaz, "Kasedi biraz geri sarmak istiyorum. Benim maceram başladığı zaman benim tek malzemem komik olmak değildi. Bu hikayelerin çoğu eskiden beri biriktirdiğim şeylerdi. Seyircinin "bundan anca bu beklenir" dediği mesele beni çok şaşırtıyor. Komedyenler bir noktaya gelir bir tane de dram çakarlar şeklinde değerlendirmemek lazım. Bu tür bir film yapmak istedim. İyi bir şey yapmak mecburiyetinde değilsin. Kötü film ile iyi film arasında gerçekten kıl var" ifadelerini kullandı.