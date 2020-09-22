Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri dizisi müjdesi: Hızlı ve komik bir dizi olacak

Canlı yayında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, çekeceği ilk dizi için açıklamalar yaptı. Yılmaz hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, "Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit olacak. 8 bölümlük bir dizi çekeceğiz" dedi.
Cem Yılmaz şunları ifade etti:
"Benim anlaşmam belli bir proje üzerine. Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım. Benim bir projem var. Ben bir hızlı bir dizi projesi yapmak istiyorum. Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlaycağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu. 1975'den 1978'e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. Komik ve hızlı bir dizi olacak"
Cem Yılmaz, Karakomik Filmler ile ilgili, "Benim maceram başladığı zaman tek malzemem komik olmak değildi. Bu hikayelerin çoğu eskiden beri biriktirdiğim şeylerdi" dedi. Yılmaz, "Kasedi biraz geri sarmak istiyorum. Benim maceram başladığı zaman benim tek malzemem komik olmak değildi. Bu hikayelerin çoğu eskiden beri biriktirdiğim şeylerdi. Seyircinin "bundan anca bu beklenir" dediği mesele beni çok şaşırtıyor. Komedyenler bir noktaya gelir bir tane de dram çakarlar şeklinde değerlendirmemek lazım. Bu tür bir film yapmak istedim. İyi bir şey yapmak mecburiyetinde değilsin. Kötü film ile iyi film arasında gerçekten kıl var" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz'ın olduğu en iyi Cem Yılmaz filmi hangisi? sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:
"Çok geniş bir yelpazede bana reaksiyon var. Adam mesela başkalarının yazdığı filmlerde çok iyi diyor. Şunu demek istiyorlar benim sevenlerim, "Her yaptığın mükemmel olması lazım" Benim böyle bir ehliyetim yok ki. Sevmediğim filmim yok. Geçen hafta pandemiden dolayı Pek Yakında filmine denk geldim. Çok mutlulukla izledim. Çok güzel bir film. Daha fazlası benim elimden gelmiyor. 25 senedir kapalı gişe oynuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey duymadım şu zamana kadar. Ulusal medyada benimle ilgili duyduğum en sık şey: Ateş püskürdü. Bu kısmını gerçekten çözemedim. Artık bunun anlaşılması lazım. Bu bir şaka. Tıpkı Zafer abinin geçen gün eşiyle bir yemek yemesi gibi"
"Benim yaptığım meslek itibarıyla ben ne yazık ki bu mesleğin ustalarıyla beraber vakit geçiremedik. İzleyip zihninde bu işi yapıp yapmamak olmasa dahi bir mizahi bakış, bir öykü anlatmadaki tatlılık, bir perfomansı izlerken oradan öğrenilen şeyler anlamında, Nejat Uygur, Şener Şen gibi isimleri sayabilirim. Benim çocukluğumdan beri beni etkileyen insanlar benim ustamdır.
Rahmetli Seyfi Dursunoğlu, çok da severdim. Onun benimle ilgili bir tespiti var. "Ama onun bir sürü yazarı" var diyor. Ben tiyatro oyunu formunda bir şey sergiliyorum ve onu teliflemem lazım. Yazıyorsam da ben yazıyorum. "
Okuyucu Yorumları 0 yorum