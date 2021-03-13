Cem Yılmaz'dan manidar mesaj: Eski aşklara yer yok

Cem Yılmaz’ın geçen nisan ayında Levent’teki lüks villasının çöp odasında yangın çıkmıştı. Ünlü komedyen yardımcısının suyla söndürdüğü yangın hakkında Zafer Algöz ile abisi Can Yılmaz’ın sunduğu “Burda Olan Burda Kalır” adlı YouTube programında açıklama yapmıştı.

EVİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI

Bu açıklamasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçen Cem Yılmaz’ın bu kez evinin alt katında yangın çıktı. Ünlü komedyenin yardımcısı itfaiye çağırınca da birçok basın mensubu olaydan haberdar oldu ve soluğu villanın önünde aldı.

"ESKİ AŞKLARA YER YOK"

Evin jeneratör odasında çıkan yangın söndürüldükten sonra itfaiye görevlileri ünlü komedyenin evinden ayrıldı. Cem Yılmaz, ofisine gitmek için evden çıkarken yangınla ilgili bilgi verdi. Öte yandan geçen haftalarda “Magazin Hattı”na yaptığı açıklamada Serenay Sarıkaya’yla barıştığı iddiasını yalanlayan Cem Yılmaz’ın montundaki İngilizce “Eski aşklara yer yok” yazısı da dikkat çekti.

