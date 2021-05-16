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Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi

16.05.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2006 yılında vizyona giren 'Hokkabaz' filminin devamının geleceğini duyurdu. Yılmaz, "2022'de bir 'İskender' hikayesi daha yapacağım" dedi.

Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi

Cem Yılmaz, Twitter hesabından sevenlerine müjde verdi. Ünlü komedyen, 2006 yılında vizyona giren ''Hokkabaz' filminin devamının geleceğini açıkladı. Yılmaz, "15 yıl önce yaptığımız bu güzel film için çok güzel mesajlar aldım. Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir. 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın 'İskender' karakterini canlandırdığı 'Hokkabaz' filminin oyuncu kadrosunda; Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi ünlü isimler yer almıştı.

'HOKKABAZ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.

Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

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Hokkabaz Cem Yılmaz
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