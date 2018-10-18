Cem Yılmaz'dan yeni gösteri: İsmi duyan pahalı sanıyor

Komedyen Cem Yılmaz yeni gösterisini sosyal medyadan duyurdu. Gösteri Mart 2019’da görülebilecek.

Cmylmz Diamond Elite Platinium Plus‘ın başlama tarihi ise Mart 2019 olarak açıklandı. Cem Yılmaz, “Gösteri hazırlıyorum…İsmi duyan pahalı mı diyo ???? al sana konu…zaten konumuz da bu.Konunuz konumuzdur” dedi.

Gösteri hazırlıyorum...İsmi duyan pahalı mı diyo :) al sana konu...zaten konumuz da bu.Konunuz konumuzdur. Mart 2019 pic.twitter.com/z6Sxc3DeHB — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 17 Ekim 2018



