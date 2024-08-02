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  4. Cem Yılmaz'ı Serenay Sarıkaya ile duyunca 'konduramadım' demişti! Defne Samyeli'ye o sözleri hatırlatıldı! Yıllar sonra bomba itiraf

Cem Yılmaz'ı Serenay Sarıkaya ile duyunca 'konduramadım' demişti! Defne Samyeli'ye o sözleri hatırlatıldı! Yıllar sonra bomba itiraf

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 15:46
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Defne Samyeli ile ünlü komedyen Cem Yılmaz bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündemini sallamıştı. Yılmaz ile Samyeli'nin ayrılığı da uzun süre konuşulmuş ve ayrılığın sebebi olarak Serenay Sarıkaya gösterilmişti. Samyeli ise 'konduramadım' açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ünlü isimden yıllar sonra bomba bir itiraf daha geldi.

Cem Yılmaz'ı Serenay Sarıkaya ile duyunca 'konduramadım' demişti! Defne Samyeli'ye o sözleri hatırlatıldı! Yıllar sonra bomba itiraf

MYNET-Son dönemde tatil pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli Kaan Ölker'in programına konuk oldu. Samyeli, bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen eski aşkı Cem Yılmaz hakkında açıklamalarıyla şaşırttı.

Defne Samyeli’ye, geçtiğimiz yıllarda Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’yla kendisini aldatması üzerine haftalarca konuşulan ‘Konduramadım’ açıklaması hatırlatıldı.

defne cem

Samyeli bu sözlerinin üzerine; “Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!” ifadelerini kullandı.

EX’TEN NEXT OLMAZ

Defne Samyeli, yayında Kaan Ölker’in “Sizin için ex’ten next olur mu” sorusuna da şöyle yanıt verdi. “Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin, tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil”

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TEMCİT PİLAVI GİBİ OLDU

Defne Samyeli, ayrıldığı ve noktaladığı ilişkilerin üzerine o kişilerin yeni başlayan aşklarıyla ilgili yapılan haberlerde sürekli isminin gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi ve “Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
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