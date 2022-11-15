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Cem Yılmaz ile Seda Akman aşkından ilk fotoğraf

15.11.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

49 yaşındaki Cem Yılmaz'ın aşk hayatıyla ilgili ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü komedyenin, Bir İstanbul Masalı, Emret Komutanım, Arka Sokaklar, Masumlar Apartmanı, Annem gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan 44 yaşındaki güzel oyuncu Seda Akman ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ünlü çiftin haftalar önce beraber görüntülendiği ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile Seda Akman aşkından ilk fotoğraf

2012 - 2013 yılları arasında evli olduğu eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan, son dönemde Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

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Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın geçen aylarda sürpriz bir beraberliğe adım attığı gündeme gelmişti.
Çiftin haftalar önce beraber görüntülendiği ortaya çıktı. tv100'deki habere göre; Arnavutköy'deki bir mekana beraber giden ikili aynı araçtan indi.

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Sevgilisinin peşinden araçtan inen Cem Yılmaz yeni ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.

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Cem Yılmaz Seda Akman

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