Cem Yılmaz ile Seda Akman aşkından ilk fotoğraf

2012 - 2013 yılları arasında evli olduğu eski eşi Ahu Yağtu'dan Kemal Yılmaz adında bir oğlu bulunan, son dönemde Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve kendisinden 21 yaş küçük olan, Erşan Kuneri'de rol verdiği Rüya Demirbulut'la yaşadığı aşklarla gündemde olan Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın geçen aylarda sürpriz bir beraberliğe adım attığı gündeme gelmişti.

Çiftin haftalar önce beraber görüntülendiği ortaya çıktı. tv100'deki habere göre; Arnavutköy'deki bir mekana beraber giden ikili aynı araçtan indi.

Sevgilisinin peşinden araçtan inen Cem Yılmaz yeni ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.

