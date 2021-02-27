Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal tek elle şınav çekti! 'Buruk Lee'

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü komedyen yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'in şınav çektiği anları takipçileri ile paylaştı. Bruce Lee göndermesi yaparak Buruk Lee notunu ekleyen Yılmaz'ın oğlu Kemal'in videosu büyük beğeni topladı.

Kemal'in videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları 'Valla bravo Biz yapamayız' gibi yorumlarda bulunurken ünlü isimler Kemal'e destek oldu.



