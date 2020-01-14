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  4. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2'ye görkemli gala

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2'ye görkemli gala

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 23:13 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası yapıldı.

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Karakomik Filmler 2'ye görkemli gala

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, seri filmin ikincisi olan Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi. 17 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galasına, filmin oyuncuları Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Celil Nalçakan katıldı.

Oyuncular, film gösterimi öncesinde kırmızı halıda davetlileri selamladı. Cem Yılmaz gala öncesinde yaptığı açıklamada, "2018 yılının sonbaharında çektiğimiz Karekomik Filmler'in ikinci serisinde Deli ve Emanet'in oyuncu kadrosu olarak sizlerle beraberiz. Birazdan filmimizi izleyeceğiz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Dün çok dar bir kadroyla, yaklaşık 30 kişilik kadroyla filmi izledik. Çok güzel reaksiyonlar aldık. Çok kalabalık bir kadroyuz. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Bu oyuncu kombinasyonunda ilk defa bir araya gelen durumlarımız oldu. Neticeden çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Çok iyi oluşmuş bir kadro bu. Arkadaşlarımla birlikte, gurur duyuyorumö dedi. Öte yandan, Cem Yılmaz kendisine sorulan diğer filmlerden farkı nedir? Sorusuna esprili bir yanıt vererek "Geçen filmi binlere yönelik yapmıştık, bu filmi milyonlara yönelik yapıyoruz" cevabını verdi.

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SANAT DÜNYASINDAN GALAYA YOĞUN İLGİ

Galaya sanat dünyasından birçok isim katıldı. Galaya katılan Ferit Akyüz, "Cem Baba işte, geldik biz de. Çok seviyoruz kendisini. Bütün filmlerini izledik. İzlemeye de devam edeceğiz. Ne yaparsa izleyeceğiz. O bizim abimiz. İnşallah bir gün çalışma fırsatı bulurum. Ekipte de bir sürü arkadaşım varö dedi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ise, "Cem abimize süslenip geldik. Diğer filmi izlemiştim. Bu filmi merakla bekliyorum. Ekipte olan arkadaşlarım da bu seriyi daha çok övüyor. Biz de çok merak ediyoruzö diye konuştu.

Galaya katılan ses sanatçısı Aslı Hünel ise, "Çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir film olmuş. Çünkü Cem Yılmaz'ın filmlerini biz ailecek çok seviyoruzö şeklinde konuştu.

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Cem Yılmaz, Karakomik Filmler 2,

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