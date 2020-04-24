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Cem Yılmaz karantina günlerini anlattı: Ailem ile görüntülü konuştuğumda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 03:15 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın YouTube kanalı olan Burda Olan Burda Kalır'a konuk oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle 40 gündür evden dışarı adım atmadığını söyleyen Cem Yılmaz, evinde yangın çıktığı iddialarına ise yanıt verdi. Ünlü komedyen, annesi ve babasıyla görüntülü konuşma yaptığı sırada yaşadıklarını anlatmasıyla da herkesi güldürdü.

Cem Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiriyor. Ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. 40 gündür evden dışarı çıkmadığını söyleyen Yılmaz "Biz kurallara uyan insanlarız. 'Dışarı çıkma' diyorlar biz de buna uyuyoruz. Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım. Bugüne kadar bunaldım, sıkıldım demedim" ifadelerini kullandı.

"EVİMDE YANGIN ÇIKMAMIŞ OLABİLİR Mİ?"

Evinde yangın çıktığı haberlerine de yanıt veren Cem Yılmaz, "Evde yangın çıkmamış olabilir mi? 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı ama umursamadılar' diye yazmışlar. Çöp odasına kül atmış çocuklar ve tütmüş. Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var. Onunla da bu süreçte 2-3 defa görüştük ve okey oynadık. Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

"KOMPLOLARDAN ARTIK YILDIK"

Koronavirüs salgını nedeniyle Whatsapp gruplarında dolaşan ses kayıtlarına da gönderme yapan Cem Yılmaz, "Whatsapp gruplarındaki komplo videolarından artık yıldık. 'Hastanede dayımın oğlu var' ile başlayan 'Bill Gates'den duyduğuma' kadar uzanan bir geniş yelpaze var" dedi.

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"BABAMI ALIŞTIRMAK 2 SENEMİ ALDI AMA..."

Annesi ve babasıyla bu süreçte uzun süre görüşemediğini de söyleyen Cem Yılmaz, ailesiyle görüntülü konuşma yaparken yaşadıklarını da eğlenceli şekilde anlattı. Ünlü komedyen, "Gerçekten zor bir süreç. Ben daha gidemedim annemlere. Ama her gün telefonla konuşuyoruz. Bir aydır görüntülü konuşuyoruz. Ama onları alıştırana kadar 2 sene geçti. Bu defa normal aradım görüntü yok diye yüzüme kapattılar. Bir görüntülü arama yapıyorum ancak babam ve annem kadraja giremiyor. Ben aradaki boşluğu görüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz, Ozan Güven, cem yılmaz yangın, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Burda Olan Burda Kalır,

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