Cem Yılmaz karantina günlerini anlattı: Ailem ile görüntülü konuştuğumda...

Cem Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiriyor. Ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. 40 gündür evden dışarı çıkmadığını söyleyen Yılmaz "Biz kurallara uyan insanlarız. 'Dışarı çıkma' diyorlar biz de buna uyuyoruz. Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım. Bugüne kadar bunaldım, sıkıldım demedim" ifadelerini kullandı.

"EVİMDE YANGIN ÇIKMAMIŞ OLABİLİR Mİ?"

Evinde yangın çıktığı haberlerine de yanıt veren Cem Yılmaz, "Evde yangın çıkmamış olabilir mi? 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı ama umursamadılar' diye yazmışlar. Çöp odasına kül atmış çocuklar ve tütmüş. Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var. Onunla da bu süreçte 2-3 defa görüştük ve okey oynadık. Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.