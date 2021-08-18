Cem Yılmaz'lı Erşan Kuneri setinden gelen kareler heyecanı arttırdı

Cem Yılmaz’ın, G.O.R.A. ve Arif V 216 filmlerindeki fenomen karakter Erşan Kuneri’den yola çıkarak çektiği dizi merakla bekleniyor.

Ezgi Mola, Necip Memili, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri’nin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, dizi oyuncularının Instagram hesaplarında, setten yaptıkları paylaşımlar merakı ve heyecanı daha çok arttırıyor.

Uraz Kaygılaroğlu’nun Instagram hesabından paylaştığı video da izleyicide merak yarattı. Videoya oyuncunun takipçileri ‘Bakalım bizi neler bekliyor’ tarzında yorumlarda bulundu.

ERŞAN KUNERİ HAKKINDA

Erşan Kuneri’nin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin her bölümünde farklı hikayeler olacak. 8 bölümden oluşacak Erşan Kuneri’nin 2022’de Netflix’de yayına girmesi planlanıyor.

Dizinin oyuncusu Nilperi Şahinkaya’da Instagram hesabından bazı fotoğrafları paylaşarak, “‘Bunlar ne çekiyor ya?’ dediğinizi duyar gibiyim” yazdı.





