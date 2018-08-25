MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan konser açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Sevgilisi Defne Samyeli ile beraber MFÖ konserine giden komedyen Cem Yılmaz, 'etten duvar ördürdü' iddiasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi

Cem Yılmaz'dan konser açıklaması!

Bodrum Antik Tiyatro'da MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz, "hayranlarının sevgi seline karşılık vermediği, fotoğraf isteklerini geri çevirdiği, soğuk tavırlar sergileyip sevenleriyle arasına etten duvar ördürdüğü ve etrafını saran korumalar tarafından 'Cem abi' diye bağıran çocuğun gözüne ışık tutulduğu" şeklindeki haberlerle gündeme geldi.

Konser alanındaki görevlilerinin insanların etrafında toplanmaması için uğraştığını belirten ünlü komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

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Cem Yılmaz, "Çok tuhaf. Konsere gittik dün, çok güzeldi. Önümüzde konser alanının görevlileri 'Lütfen oturun konser başlayacak, yapmayın buraya toplanmayın' diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı. Yarın 'Etten duvar ördürdü, korumaları dehset saçtı' yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar. Velhasıl yine bi nefret ettirme çalışması var gibi....Bence boşa bi uğraş ama siz bilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cem yılmaz cem yılmaz sen sen ol suyunu ısındırmamaya bak eğer suyun ısınırsa kim vurduya gidersin dikkatli ol
Ne oldum delisi olmus biri Dünün keltosu simdi hor gördügü insanlar sayesinde bu halle geldigini unutmus seni Cem yılmaz yapan bu insanlar unutma sonradan görme görgüsüz Cem
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