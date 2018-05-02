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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı belgelendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İki ünlü isim buluştu, aşk belgelendi

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı belgelendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve instagramdan birbirlerini takibe alan ikili, önceki akşam komedyenin Levent’te bulunan evinde bir araya geldi.

Akşam saatlerinde Cem Yılmaz’ın misafiri olarak eve gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.

Hürriyet'in haberine göre; bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir kadın arkadaşı eşlik etti.

Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.

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Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli’nin Mercedes marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.Komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı, belgelendi.

DEFNE SAMYELİ EVDE KALDI

Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli’yi evinde misafir etti.

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Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, “Görüntü istemiyorum” dediği öğrenildi.

Defne Samyeli'nin aracı sabah saatlerinde de Cem Yılmaz'ın evinin bahçesindeydi...

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Cem Yılmaz defne samyeli

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