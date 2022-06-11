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  4. Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den bomba düet! "Ne oldu yaram"

Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den bomba düet! "Ne oldu yaram"

11.06.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcı ve müzisyen Ercan Saatçi, Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri dizisinin müzikleri için Cem Yılmaz ile birlikte düet yaptı. Düet çalışmasının klibi de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yapımcı ve müzisyen Ercan Saatçi, Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin çok konuşulan müzikleri için birlikte çalıştılar.
İki ünlü isim dizinin sevilen şarkılarından olan 'Ne oldu yaram' için birlikte bir düete imza attı.

Ercan Saatçi ve Cem Yılmaz'ın birlikte yaptığı paylaşımda, “#ErşanKuneriŞarkıları Cem Yılmaz’ın harika yorumuyla, sözü ve müziği Ercan Saatçi’ye ait ‘Ne Oldu Yaram’, rec by saatçi Youtube kanalında yayında!” ifadelerine yer verdi.

ERŞAN KUNERİ HAKKINDA

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanan komedi türündeki Türk internet dizisidir.

Erotik film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 80'li yıllarda farklı türlerde filmler çekme hikâyesini konu alan dizinin çekimleri, Haziran 2021'de başladı ve Eylül 2021'de sona erdi

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Cem Yılmaz
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