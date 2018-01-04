MAGAZİN

Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi ne zaman başlıyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 20:24 | Son Güncelleme 8 saat önce

Arif ve 216 filmiyle gündemde olan Cem Yılmaz, stand up gösterisiyle sahnelere dönüyor!

Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi ne zaman başlıyor?

Arif V 216 filminin basın mensupları için düzenlenen gösterimine katılan Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Cem Yılmaz'la yaptığı sohbeti köşesinde anlattı. Eyüboğlu, Cem Yılmaz'ın stand up gösterilerini bekleyen hayranlarına da müjde verdi.

CEM YILMAZ'DAN YENİ STAND UP MART AYINDA
Cem Yılmaz, epeydir ara verdiği stand up gösterilerine yeniden başlayacak. Soho House’daki gösteriminden önce sohbet ettiğim Yılmaz, yeni stand up’ı için tarih de verdi. ‘Arif V 216’nın çok vaktini aldığını söyleyen komedyen, “Yeni stand up kafamda oluştu. Sanıyorum en geç mart ayı gibi başlarım” dedi.

Yılmaz, sokakta karşısına çıkan bir gencin kendisine, “Abi, yeni gösteriye başlayacağını duydum, ama üç ay ertelemen mümkün mü onu? Yeni takside girdim çünkü” dediğini söyledi.

Yeni gösterisinin adını sorduğum Cem Yılmaz’ın yanıtı ise şu oldu:

“Henüz adını kararlaştırmadım, ama gösteriye kolay, anlaşılır bir isim koyacağım kesin. ‘Pek Yakında’ filminin afişine bakıp, henüz vizyona girmedi, girince izlerim diye seyretmeyenler oldu çünkü.”

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz stand-up

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 All Star'da yarışacak bir isim daha belli oldu

Survivor 2018 All Star'da yarışacak bir isim daha belli oldu

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu

HBO açıkladı! Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

HBO açıkladı! Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

Çağla Şıkel'e doğum günü sürprizi

Çağla Şıkel'e doğum günü sürprizi

Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu!

Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu!

Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!

Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.