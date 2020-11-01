Cemal Can Canseven ailesi için endişeli! 'Bütün gece uyumadım'

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, Metropol İstanbul'da görüntülendi. Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde bir hayli keyifsiz olduğu görünen Cemal Can, deprem nedeniyle İzmir'de yaşayan ailesi için yaşadığı endişeyi dile getirdi.

“BÜTÜN GECE UYUMADIM”

Canseven, "Arkadaşlar bütün gece uyuyamadım. Benim ailemde İzmir'de yaşadığı için sürekli ailemle irtibatta kaldım ve bütün gün haber izledim. Yaşanan olaylar nedeniyle çok üzgünüm geçmiş olsun hepimize" diye konuştu.



