Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal Survivor'dan neden diskalifiye oldu? Survivor Cemal Hünal'ın sakatlığı nedir?

Survivor 2021’de üzücü bir veda yaşandı. Survivor’ın 21 Ocak 2021 tarihli 10. bölümde acil durum nedeniyle konsey toplandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların sağlık durumların çok önemli olduğunu söyleyerek Cemal Hünal’ın bundan sonra yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Herkesi üzen bu haber sonrasında Cemal Hünal ve takım arkadaşlarını gözyaşlarını tutumadı. Cemal Hünal'ın hayat hikayesi de Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte Survivor Cemal Hünal’in diskalifiye nedeni ve hakkında merak edilenler. CEMAL HÜNAL SURVIVOR'DAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU? 45 yaşındaki Cemal Hünal Survivor 2021'in ilk bölümlerinde parkurda sakatlık yaşamıştı. Cemal Hünal'ın sağlık durumu uzun süre boyunca izlendi ve doktorlar kararını verdi. Acun Ilıcalı, Cemal Hünal’ın sağlık durumu ile ilgili olarak 10 gündür değerlendirme yaptıklarını söyledi. En son sarı alarm olan sağlık durumunun artık kırmızı alarma geçtiğini söyledi. Doktor Metin Kuş’un son yaptığı değerlendirmeler sonucunda Cemal Hünal’ın Survivor’a devam etme şansının olmadığını açıkladı. Cemal Hünal, belindeki sakatlık nedeniyle oyunlarda yer alamıyordu. Belindeki rahatsızlıkla ilgili yapılan incelemeler sonrasında yarışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı açıklandı.

SURVİVOR CEMAL HÜNAL KİMDİR? 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Cemal Hünal’ın çocukluğu doğduğu bölge olan Maçka’da aile apartmanlarında geçti. Dedesi tarafından yaptırılan ve adı ‘Cemal Hünal Apartmanı’ olan binada hayatının ilk yıllarını geçiren ünlü oyuncunun babası eski bir sanayici olan Atilla Hünal, annesi ise Vicki Hünal’dır. 45 yaşında olan Cemal Hünal’ın Kerem adında bir erkek kardeşi de bulunuyor. Survivor Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan veda Oyuncu, İstanbul’da Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde iki yıl okudu ancak disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya’ya, Gordonstoun International Summer School’a gönderildi. Sonrasında ise Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. CEMAL HÜNAL OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI? Üniversite hayatı boyunca çalışan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli kısa filmlerde rol alarak kariyer hayatındaki ilk adımlarını attı. Öte yandan eğitimi devam ederken, bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik gibi alanlarda da çalıştı. Hünal, en son Los Angeles’da senaryo analistliği yaptı. Türkiye’ye döndüğünde ise onu milyonlara tanıtan film 2008 yılında çekilen ‘Issız Adam’ oldu. O dönem içinde Antakya’da çekilen sevilen dizi ‘Asi’de de rol aldı. Dizi, 2007 ile 2009 yılları arasında Türk seyircisiyle buluştu. Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.

