Çemen Tarifi: Sofraların Olmazsa Olmazı!

Çemen otunu öğüterek çorba ve et yemeklerine hatta turşulara dahi katabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz kolay çemen tarifi ile evde bu lezzeti her an el altında bulundurabilirsiniz. O halde hemen en güzel çemen tarifi nasıl yapılır inceleyelim!

Çemen Nedir?

Maydanozgillerden kimyon türü bir bitki olan çemen, Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde yoğun olarak görülür. Uzak Doğu’dan Akdeniz’e kadar uzanır. Hint mutfağında da kendisine sıkça rastlanan çemen otu, kurutularak toz formunda kullanılır. Salçanın içine baharat, sarımsak, zeytinyağı ve isteğe bağlı olarak ceviz eklenmesiyle elde edilir. Yozgat ve Kayseri’de çemene çaman denilir.

Acılı çemen tarifi, kahvaltıların olmazsa olmazıdır fakat kahvaltıda sos tüketmeyi sevmiyorsanız, akşam yemeğinde makarna sosu olarak ya da dürümlerin yanında kullanabilirsiniz.

Büyük Hafta Sonu Kahvaltılarının Vazgeçilmezi

Ekmek, hamur ya da pişinin yanında mükemmel bir uyum sağlayan en geleneksel ve pratik kahvaltılık çemen tarifi ile karşınızdayız! Gerçek bir iştah açıcı olarak kullanabileceğiniz çemen, sofranızın yıldızı olacak.