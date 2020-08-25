Çemen Tarifi: Sofraların Olmazsa Olmazı!

Çemen otunu öğüterek çorba ve et yemeklerine hatta turşulara dahi katabilirsiniz. Sizin için derlediğimiz kolay çemen tarifi ile evde bu lezzeti her an el altında bulundurabilirsiniz. O halde hemen en güzel çemen tarifi nasıl yapılır inceleyelim!
Maydanozgillerden kimyon türü bir bitki olan çemen, Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde yoğun olarak görülür. Uzak Doğu’dan Akdeniz’e kadar uzanır. Hint mutfağında da kendisine sıkça rastlanan çemen otu, kurutularak toz formunda kullanılır. Salçanın içine baharat, sarımsak, zeytinyağı ve isteğe bağlı olarak ceviz eklenmesiyle elde edilir. Yozgat ve Kayseri’de çemene çaman denilir.
Acılı çemen tarifi, kahvaltıların olmazsa olmazıdır fakat kahvaltıda sos tüketmeyi sevmiyorsanız, akşam yemeğinde makarna sosu olarak ya da dürümlerin yanında kullanabilirsiniz.
Ekmek, hamur ya da pişinin yanında mükemmel bir uyum sağlayan en geleneksel ve pratik kahvaltılık çemen tarifi ile karşınızdayız! Gerçek bir iştah açıcı olarak kullanabileceğiniz çemen, sofranızın yıldızı olacak.
Evde çemen tarifini uygulamak çok kolay! Evde çemen tarifi yapmak için, derin bir kaba biber ve domates salçasını alarak, üstüne zeytinyağı ilave edin ve karıştırın. Daha sonra, içine sarımsak, baharat ve cevizleri katın. Kıvamını tutturmak için galeta unu ekleyebilirsiniz. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra kahvaltılık çemen hazır! Sırada buzdolabında biraz beklettikten sonra servis etmek var. Afiyet olsun!
En güzel çemen tarifi yapmak demek, sunumuna da ayrıca özen göstermek demektir. Kanepe yapmayı sevenler için ekmek dilimlerinin üstüne tulum peyniri serperek kanepe elde edebilirsiniz. Özellikle kahvaltı yaparken kızarmış küçük ekmek dilimlerine çemen sosu sürerseniz harika bir tad alabilirsiniz. Birden fazla olmak şartıyla, küçük boyuttaki yuvarlak kahvaltı tabaklarının içine çemeni ekleyerek daha zengin bir görünüm elde edebilirsiniz. Orta boyutta servis edecekseniz tabağın üzerini ceviz ve maydanozlarla süsleyip sunumunuzu güzelleştirebilir ve en güzel çemen tarifini sunmuş olursunuz.
Galeta unundan bahsetmiştik. Bu un yerine, kurutulduktan sonra bayat olan ekmek içini kullanabilirsiniz. Baharat oranı ise tamamen damak zevkinize kalmış!
Çemen Kalori Değeri Nedir?
Çemen tarifi yapmak istiyorsunuz fakat besin değerine de bakmak istiyorsunuz. O halde sizin için çemen besin değerini inceleyelim: 100 gramlık bir çemen 141 kcal kaloridir. Çemenin 1 porsiyonluk (20 gramlık) miktarında çemen 29 kalori bulunur.
Çemen, kalorinin yüksek bir kısmını yani %70 kadarlık kısmını karbonhidrattan alır. Eğer kilonuza göre makro hesaplaması yapmak istiyorsanız besin hesaplayıcısını kullanabilirsiniz. Gelelim içeriğine!
Karbonhidrat: 100 gramda 23.6 g
Lif: 100 gramda 11.3 g
Protein: 100 gramda 6.6 g
Yağ: 100 gramda 1.7 g
Demir: 100 gramda 3.2 mg
Kalsiyum: 100 gramda 68.0 mg
Potasyum: 100 gramda 1008.0 mg
Çemen, Özellikle grip, öksürük gibi hastalıklarda faydası bilinen bir ottur. Sindirim sisteminden kan şekerinin düzenlenmesine kadar birçok faydası olan çemen; solunum sıkıntıları, kolesterol düşürmek, ağrılı regl ve rahim sorunları için birebirdir. Ayrıca, emziren annelerin sütünü çoğaltmak ve diyabet hastalarının kan şekerini azaltmak için de tavsiye edilir.
Kemikli eti alın ve etler liğme liğme dökülene kadar haşlamaya başlayın. Karıştırma kabına pul biber koyun ve baharat ve sarımsak ekleyin. Kıvamının kek hamuru gibi olmasına dikkat edin. Ayrı bir tavada terayağı ve sızma zeytinyağını kızartarak kızmış haldeyken karışıma dökün. Tuz ayarını yapmayı unutmayın. Üzerini kapattıktan sonra 12 saat bekleyin. Evet, 12 saat yanlış görmediniz. Maraş çemeni yapmak zaman ister. Kavanozlara yerleştirerek buzdolabında saklayabilirsiniz.
Faydaları saymakla bitmeyen çemen otunu toz haline getirdikten sonra, üzerine sıcak su koyarak 5-8 dk. kadar demleyin. Daha sonra süzgeç kullanarak süzün, eğer tatlandırmak isterseniz, 1 kaşık bal da ekleyebilirsiniz. Antioksidan özelliği sayesinde güne direncinizi artırıp toksinlerden arınmanızı sağlayacak bir çayla başlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum