Cemre Kemer: 'Kilo al' yazmayın, damarlarımı seviyorum

Fiziğiyle zaman zaman gündeme gelen şarkıcı Cemre Kemer, takipçilerinin, 'Çok zayıfsın, kilo al' yorumlarına cevap verdi. Kemer, "Kilo al' yazmayın, başka bir konumuz olabilsin. Damarlarımı da çok seviyorum" dedi.

Zayıflığı ile sık sık gündeme gelen şarkıcı, daha önce yaptığı bir açıklamada böyle mutlu olduğunu belirtmişti.

"BEN BUYUM"

Kemer, "Ben kendimi bildim bileli aynı kilodayım. İki yukarı, iki aşağı okulda bale öğrencisiyken de bu böyleydi. İki sene evvel kortizon kullanarak uzun bir tedavi oldum, yine almadım. Ortalama 17 yıldır... Beğensinler, beğenmesinler hiç problem değil. Sağlığım yerinde, kan tahlillerim gayet iyi ben buyum." demişti.

