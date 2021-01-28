Cemre Melis Çınar, Kefaret dizisine transfer oldu

’Kırmızı Oda’’ dizisinde Alya’nın annesi Süreyya karakterini canlandıran Cemre Melis Çınar oyunculuk performansı ile izleyicilerin beğenisini kazanıp, yapımcıların dikkatini çekmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cemre Melis Çınar; Kefaret dizisinde 12.bölümden itibaren Avukat Berna Dündar karakterini canlandıracak.

CEMRE MELİS ÇINAR KİMDİR?

13 Mayıs 1991 yılında Ankara'da dünyaya gelen Cemre Melis Çınar, Marmara Üniversitesi Televizyon bölümünde eğitim görmektedir. Birçok tiyatro oyununda oynayan başarılı oyuncu, dans eğitimleri de almıştır.

Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Elif, Kaçak Gelinler, Cenaze İşleri, Bir Umut Yeter ve İçimdeki Hazine dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Cemre Melis Çınar Mersin Toros Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Televizyon bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür. 2005 senesinden bu yana oyunculuğu sürdüren Çınar, uzun süre dans dersi almış, Mask-kara Tiyatrosu'na çıkmış aynı zamanda çok iyi Kick Box Sporcu'sudur.

