Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın arasındaki gerilim! Süper minili pozla mesaj

Survivor birleşme partisine katılan MasterChef yarışmacıları sosyal medyada gündem oldu. MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık Acun Ilıcalı ile pozlarını paylaşırken Serhat Doğramacı'yı foğoğraftan kesti.

Bunun üzerine Doğramacı tam fotoğrafı paylaşım yalnızca Cemre'yi etiketlemedi. Bu hareket sonrası Uyanık'a eleştiri yağdı.

Cemre Uyanık gelen mesajlardan sonra fotoğrafını da yoruma sınırlandırdı.

Ardından ise süper mini şortuyla bir karesini paylaşıp "Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar...” Umursamaz kaç kişiyiz ki??" yorumunda bulundu.

Bu mesaj ve paylaşıma yorum yağarken bazı takipçiler Uyanık'ın yaptığı hareketi gereksiz buldu.

