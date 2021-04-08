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Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın arasındaki gerilim! Süper minili pozla mesaj

08.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık süper minili pozuyla ince mesaj verdi. Cemre'nin Serhat Doğramacı'nın paylaşımından sonra bu mesajı paylaşması gündem oldu.

Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın arasındaki gerilim! Süper minili pozla mesaj

Survivor birleşme partisine katılan MasterChef yarışmacıları sosyal medyada gündem oldu. MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık Acun Ilıcalı ile pozlarını paylaşırken Serhat Doğramacı'yı foğoğraftan kesti.

Bunun üzerine Doğramacı tam fotoğrafı paylaşım yalnızca Cemre'yi etiketlemedi. Bu hareket sonrası Uyanık'a eleştiri yağdı.

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Cemre Uyanık gelen mesajlardan sonra fotoğrafını da yoruma sınırlandırdı.

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Ardından ise süper mini şortuyla bir karesini paylaşıp "Sahte insanların korumak istedikleri bir imajı vardır. Gerçek insanlar sadece umursamazlar...” Umursamaz kaç kişiyiz ki??" yorumunda bulundu.

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Bu mesaj ve paylaşıma yorum yağarken bazı takipçiler Uyanık'ın yaptığı hareketi gereksiz buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Masterchef
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