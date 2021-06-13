Cenaze İşleri filmi nerede ve ne zaman çekildi? Cenaze İşleri filmi oyuncuları kimler?

Korhan Uğur'un yönetmenliğini üstlendiği Cenaze İşleri filmi nerede ve ne zaman çekildi soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar gibi pek çok başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı filmin oyuncuları araştırma konusu oldu. Peki Cenaze İşleri filmi nerede ve ne zaman çekildi?

CENAZE İŞLERİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film'in üstlendiği, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla çekilen komedi filmi Cenaze İşleri'nin çekimleri Eskişehir'de yapılmıştır. Sevilen film 2017 senesinde çekilmiştir.

CENAZE İŞLERİ KONUSU NEDİR?

Cenaze İşleri filminde; belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, aynı zamanda kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek isteyen Orhan, parasızlık sebebiyle evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak istemektedir ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez fakat alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünüp istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Ancak cesedin gömüleceği esnada adamın ölmediği fark edilince işler karışır.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI KİMLER?

Melih Selçuk

Ergun Kuyucu

Melis Cemre Çınar

Barış Kıralioğlu

Yüksel İnal

Caner Atacan

Suzan Aksoy

Bedia Ener

Aydan Burhan

Halil Kumova

Çağatay Atasagun

Serpil Altın



