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  4. Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

21.10.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te eşi tarafından darp edildikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fatime Gül Özyer son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede kadının bir yakını, ’’Eğer senin yerine 10 adam almazsam... Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam...’’ diyerek tepki gösterdi.

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

13 Ekim tarihinde Kilis’in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesinde Muhammet Mahmut Özyer (29), eşi Fatime Gül Özyer’i darp ederek ağır yaraladı. Beyin kanaması geçiren Fatime Gül Özyer, Kilis Devlet Hastanesinden Gaziantep’e sevk edildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

BEBEĞİ TABUTUNUN YANINA GETİRİLDİ

Yakınları tarafından Kilis’e getirilen Fatime Gül Özyer’in cenaze namazı Kayabaş Camii’nde öğle namazını müteakip kılındıktan sonra gözyaşları arasında Kilis Asri Mezarlıkta defnedildi. Henüz 25 günlük olan bebekleri ise yakınlarının kucağında annesinin tabutunun yanına getirildi.

YAKINI İSYAN ETTİ

Cenaze namazının kılınmasının ardından talihsiz kadının tabutu kaldırıldığı esnada, bir yakını tabuta yaklaşarak "Eğer senin yerine 10 adam almazsam" diye haykırdı. Tabuta eliyle vuran yakını, ’’Eğer senin saçının her teline 10 adam almazsam’’ diyerek tepkisini dile getirdi.

25 GÜN ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Öte yandan Mahmut Özyer ile Fatime Gül Özyer 1 buçuk yıl önce dünya evine girmişlerdi. Çiftin evlendikten sonra problem yaşadıkları, sürekli tartıştıkları ve kavga ettikleri öğrenildi. Çiftin 25 gün önce bir çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi.
Olayın ardından Mahmut Özyer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye ise 25 günlük bebekleri ile düğünde çekilen görüntüler kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kilis
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