MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cengiz Bozkurt’a 15 yıl kapalı kalmış çantayı açtıran karantina…

Cengiz Bozkurt’a 15 yıl kapalı kalmış çantayı açtıran karantina…

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 09:06 | Son Güncelleme

Leyla ile Mecnun adlı diziyle milyonlarca insanın tanıdığı bir oyuncu haline gelen Cengiz Bozkurt, renkli paylaşımlarıyla takipçilerinin karantina günlerini renklendiriyor. Bozkurt, hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Cengiz Bozkurt’a 15 yıl kapalı kalmış çantayı açtıran karantina…

Pek çok ünlü isim gibi karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan Cengiz Bozkurt, takipçileriyle yıllardır açılmayı bekleyen çantasının hikayesini paylaştı. 15 yıldır bir kenarda açılmayı bekleyen çantasının hikayesini takipçileriyle paylaşan Bozkurt, karantina sürecinde açtığı çantasının içindekileri şöyle anlattı:

cengizbozkurt-instagram

“Karantina nelere kadir. Ben bundan 15 yıl önce babam amansız hastalığa yakalandığı için Londra'dan dört çeker arabamın arkasını yatırıp, özel eşyalarım içine atıp, tek başıma 2.5 günde İstanbul'a gelmiştim. O günden bu yana açılmamış, Londra bit pazarından aldığım 1930-40'lardan kalma valizi açmamışım, gerek olmamış. Bugün açtım ve neler çıktı. Gençlik küpelerim, kolyelerim(şu an hiç bir şey takmıyorum), 1996 yılında Küba Gençlik Festivali sırasında 3 haftada çektiğim Havana belgeselinin 3 VHS kaydı(Vhs oynatıcımız yok tabiki), Leica fotoğraf makinası, o zaman içtiğim ilaçlar, fotoğraflar, hatıralık eşyalar vs vs. Hayat ne acayip…”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Kendini sokağa attı! Pozları olay olduKendini sokağa attı! Pozları olay oldu
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi!

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

Esra Elönü'den kendisini eleştiren Arınç'a tepki: Maklube tepsisi

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'le ilgili yeni gelişme

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Korkutan koronavirüs açıklaması: 400 bin kişi aramızda dolaşıyor

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Acun'un gözleri doldu: En üzüldüğüm veda

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

Aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla...

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Şallı oğlu Pars'ı son görüşünü anlattı! 'Hayatımda ilk kez cansız bir beden görüyordum'

'Hayatımda ilk kez cansız bir beden görüyordum'

Pınar Altuğ Ebru Şallı'ya yapılan yoruma isyan etti

İsyan etti! 'Gerçekten bu kadar...'

Yasak kalktı Hadise sokağa çıktı! Pozları olay oldu

Kendini sokağa attı! Pozları olay oldu

Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5. ameliyatını oldu ve yoğun bakımda

Sinan Özen kızı Neva için dua istedi: 5. ameliyatını oldu ve yoğun bakımda

Murat Övüç babasının mezarı başında video çektirdi: Siyah granit yapıldı

Murat Övüç yine mezarlıktan video paylaştı!

Müzisyen Alpay Göltekin hayatını kaybetti! Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ acı haberi duyurdu!

Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.