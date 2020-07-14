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Cenk Eren: Toprağa gömülmek istemiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı Cenk Eren, sosyal medya hesabından takipçilerine sorduğu soru ile dikkatleri üzerine çekti. Eren, ölümünden sonra gömülmek istemediğini söyledi.

Cenk Eren: Toprağa gömülmek istemiyorum

Takipçileriyle etkileşimde kalmak adına sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Cenk Eren, zaman zaman sevenleriyle gündem konuları üzerine tartışırken zaman zaman da kendisini ilgilendiren ya da merak ettiği konularda onlarla dertleşiyor.

Eren, Twitter hesabından son olarak dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. İnançlı bir insan olduğunu söyleyen Eren, gömülmek istemediğini söyledi ve bedenini kadavra olarak bağışlayıp bağışlayamayacağını sordu.

Cenk Eren’in bu sorusuna takipçileri büyük ilgi gösterdi ve şarkıcıya bu kararı konusunda çok sayıda yorum geldi.

cenk-eren-twitter

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o zaman sen ölünce domuzlara verelim cesedini yesinler
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