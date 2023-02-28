Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'a bakan bir daha bakıyor! Son haliyle Hadise'nin kopyası

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe olarak tanıdığımız Belemir Temizsoy son haliyle dikkat çekti. Değişimiyle Hadise'ye benzetilen genç oyuncuya bakan bir daha bakıyor.

Hadise ile benzerliğinin farkında olan Temizsoy 'Hadise makyajı' videosu bile çekmişti. Belemir Temizsoy'un takipçileri ise ‘Hadise’nin ikizi gibi’ yorumlarında bulundu.

Belemir Temizsoy, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Çocuk yıldızı tüm Türkiye Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Pembe'nin kızı Ayşe karakteri ile tanıdı.

Belemir Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür.

Temizsoy'un aynı zamanda Youtube kanalı bulunmaktadır. Genç oyuncu bir süredir birlikte olduğu Mert Can ile geçen sene nişanlandı.



