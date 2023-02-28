MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'a bakan bir daha bakıyor! Son haliyle Hadise'nin kopyası

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'a bakan bir daha bakıyor! Son haliyle Hadise'nin kopyası

28.02.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile hafızalarımıza kazınan Belemir Temizsoy'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen genç oyuncu değişimiyle Hadise'ye benzetiliyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'a bakan bir daha bakıyor! Son haliyle Hadise'nin kopyası

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe olarak tanıdığımız Belemir Temizsoy son haliyle dikkat çekti. Değişimiyle Hadise'ye benzetilen genç oyuncuya bakan bir daha bakıyor.

Hadise ile benzerliğinin farkında olan Temizsoy 'Hadise makyajı' videosu bile çekmişti. Belemir Temizsoy'un takipçileri ise ‘Hadise’nin ikizi gibi’ yorumlarında bulundu.

hadise

Belemir Temizsoy, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Çiçek Taksi dizisinde 3 sezon çocuk oyuncu olarak rol aldı.

belemir temizsoy1

Çocuk yıldızı tüm Türkiye Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Pembe'nin kızı Ayşe karakteri ile tanıdı.

Belemir Temizsoy 2

Belemir Temizsoy, Beyoğlu Belediye Tiyatro'sunda da bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro ve Bale eğitimi görmüştür.

Belemir Temizsoy 3

Belemir Temizsoy 4

Temizsoy'un aynı zamanda Youtube kanalı bulunmaktadır. Genç oyuncu bir süredir birlikte olduğu Mert Can ile geçen sene nişanlandı.

Belemir Temizsoy 5

Belemir Temizsoy 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Seyircileri çıldırtan olayHep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Seyircileri çıldırtan olay
Taha Duymaz'a yapılan çirkin yoruma isyan etti! "Değdi mi?"Taha Duymaz'a yapılan çirkin yoruma isyan etti! "Değdi mi?"
Akasya Durağı’nın yıldızının son hali ağızları açık bıraktı!Akasya Durağı’nın yıldızının son hali ağızları açık bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Belemir Temizsoy cennet mahallesi ele

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

Malatya'daki deprem sonrası yeni fay uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.