Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

'Cennet Mahallesi' dizisinin en küçük üyesi Ayşe'yi hatırladınız mı? Karaktere hayat veren Belemir Temizsoy, dizinin başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Aradan 16 yıl geçti ve Belemir genç kız oldu!
Belemir, şimdilerde 20'li yaşlarının başında... Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşan genç oyuncu, değişimi ile de şaşırtıyor.
Cennet Mahallesi'nin ardından ekrandan uzaklaşan Belemir Temizsoy, kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı açtı.
Temizsoy, dizi anılarını da sayfasında paylaşıyor.
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