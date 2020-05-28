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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bir dönem ekranlara damga vuran çocuk yıldızların yıllar sonraki halleri görenleri hayrete düşürüyor. 'Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si büyüdü! Genç oyuncu Belemir Temizsoy şu sıralar YouTube kanalıyla ilgileniyor ve sosyal medyada bol bol paylaşım yapıyor.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü!

'Cennet Mahallesi' dizisinin en küçük üyesi Ayşe'yi hatırladınız mı? Karaktere hayat veren Belemir Temizsoy, dizinin başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Aradan 16 yıl geçti ve Belemir genç kız oldu!

Belemir, şimdilerde 20'li yaşlarının başında... Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşan genç oyuncu, değişimi ile de şaşırtıyor.

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Cennet Mahallesi'nin ardından ekrandan uzaklaşan Belemir Temizsoy, kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı açtı.

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Temizsoy, dizi anılarını da sayfasında paylaşıyor.

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