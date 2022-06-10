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'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı!

10.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran 'Cennet Mahallesi' adlı dizide canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle adını duyuran Belemir Temizsoy, evlilik yolunda ilk adımı attı.

'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı!

Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı 'Cennet Mahallesi' dizisi, 2004 ile 2007 yılları arasında Show TV'de yayınlanmıştı. Dizide canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy, evleniyor.

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Geçtiğimiz aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı Mert Can isimli sevgilisinden evlilik teklifi alan ve "Evet!" yanıtını veren Temizsoy, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

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Evlilik yolunda ilk adımı atan Belemir Temizsoy, o anları da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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