Cep telefonunda ne var ne yok incelenecek! Kendini küçük çocuğa zorla öptüren Duygu Özgül Nevşehir'de evinden alındı

Sosyal medya kendini küçük çocuğa zorla dudağından öptüren kadını konuşuyor. Eleştiri oklarının hedefi haline gelmesi üzerine yaptığı açıklamada "Ailesi de yanımızdaydı. Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor" ifadeleriyle kendini savunan kadınla ilgili yeni gelişme yaşandı.

DUDAĞINDAN ÖPTÜRDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA

Tepki çeken görüntülerde küçük çocuğun Duygu Özgül'ü yanağından öptüğü sırada Özgül'ün "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı?" dediği duyuluyordu. Ardından çocuğun genç kadını dudaklarından öpmeye başladığı anlar yer alıyordu. Görüntüler saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

"AİLESİ DE YANIMIZDAYDI"

Görüntülerin sosyal medyayı ayağa kaldırması üzerine Duygu Özgül Kalebayır şu açıklamayı paylaşmıştı:

"Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videoların da olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır.

"ÇOCUK BENİ ÖPÜYOR, SEVİYOR, YALIYOR"

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın."

ADRESİ TESPİT EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Ekol TV'de yer alan habere göre; gelen tepkilerin ardından Duygu Özgül'ün Nevşehir'de olduğu belirlendi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Duygu Özgül'ün adresini tespit etti. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evine gittikleri Özgül'ü cinsel istismar suçundan gözaltına aldı. Özgül'ün cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

ÇOCUĞUN AİLESİNİN DE İFADESİ ALINACAK

Görüntülerdeki çocuğun Duygu Özgül'ün dayısının 5 yaşındaki oğlu Ö.H.N. olduğu tespit edildi. Küçük çocuk ve ailesi Duygu Özgül'ün memleketi olan Sivas'ta yaşadıkları anlaşıldı. Nevşehir'deki soruşturma kapsamında çocuk ve ailesinin de ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı: "Dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim uğruna bir çocuğu istismar ettiğine dair yapılan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır.

"AİLEYLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ"

Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.

Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





