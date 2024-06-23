Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü... "Çocuğun ailesi yanımızdaydı"

Sosyal medyada "Duygu Özgül Kalebayır" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kuzeni olduğunu iddia ettiği küçük çocukla dudaktan öpüştüğü görüntülerle gündeme geldi.

Küçük çocuğun yanağından öptüğü anlarda "Öyle olmaz ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı?" dediği duyuldu. Ardından ise çocuğun genç kadını dudaklarından öpmeye başladığı anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Görüntüler sosyal medyada çocuğa yönelik istismar olarak tepkilere neden olurken Kalebayır X hesabından yaptığı açıklamada kendisine tepki gösterenlere adeta ateş püskürdü. Çekilen videodaki çocuğun kuzeni olduğunu belirten Kalebayır ilk açıklamasında, "Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler.Çekilen video kuzenimle ailesininde yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videolarında olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan ve etkileşim yaratmaya çalışan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır" dedi.

"İSTİSMAR GİZLİDİR"

Kuzeniyle birbirlerini öpüp koklayarak sevdiklerini dile getiren Kalebayır ikinci açıklamasında ise, "Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz . Çocuk beni öpüyor, seviyor,yalıyor. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size . Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın" diye konuştu.







