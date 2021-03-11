Ceren Duman cinayetinde kan donduran detay! Cesedini gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyip alkol almışlar

Sinan Özen, geçen 21 Ağustos günü, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği’ne giderek, Ceren Duman’ı arkadaşı Tahir Yıldız ile moloz döküm sahasına gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız’ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi’ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada da Duman’ın cansız bedeni bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp ile kurşun izine rastlanmadı. Ancak genç kızın boğazında peçete olduğu belirlendi.

Yapılan sorguda peçeteyi Ceren’in boğazına kendilerinin tıktıklarını kabul eden ikili, ifadelerinde, "Ceren’i gömmeye giderken ağzından kötü koku geliyordu, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştık" dedi. Ceren Duman, Yeni Buca Mezarlığı’nda toprağa verilirken, şüpheliler Özen ve Yıldız tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

CEREN’İN EŞYALARINI YAKMIŞLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan Özen ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ceren Duman ve Sinan Özen’in, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, 21 Ağustos tarihinde günlük kiralık eve gittikleri, Sinan Özen'in, Tahir Yıldız'ı çağırdığı anlatıldı.

Şüphelilerin hem alkol hem de uyuşturucu verdikleri Ceren ile cinsel ilişkiye girdikleri ifade edilen iddianamede, genç kızın, saat 04.00 sıralarında fenalaşıp hayatını kaybettiği, ağzından köpükler geldiği, bu nedenle ikilinin Ceren Duman'ın boğazına 2 parça ıslak mendil soktukları belirtildi. Şüphelilerin, durumu sağlık çalışanlarına bildirmedikleri, sabah saatlerine kadar alkol aldıkları, sabah cesedi odada bırakıp, çevresinde 'Dayı' olarak tanınan Mehmet Gümüşçü’nün yanına gittikleri, onun yönlendirmesiyle de kazma ve kürek alıp, yaklaşık 1,5 metrelik mezar kazdıkları ifade edilen iddianamede, "Tahir ve Sinan, hava karardıktan sonra Ceren’in cesedini omuzlayarak arabaya bindirip, öğlen kazdıkları çukura gömdüler. Çukurun üzerinde yemek yiyip, alkol aldılar. Daha sonra da Ceren’in kıyafet ve çantasını yaktılar. Kazma- küreği ise çalıların arasına attılar. Sonra da Gümüşçü’nün yanına giderek, gece geç saatlere kadar oturdular" denildi.