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Ceren Hindistan'dan olay poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceren Hindistan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf takipçilerinin tepkisini topladı.

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Oyuncu Ceren Hindistan, imam nikahlı eşi Ümit Aslan’dan, Temmuz 2015’te Arya (2.5) adlı bir kız çocuk dünyaya getirmişti. Geçen Kasım’da Arya’nın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlanmış ama Ceren Hindistan kızının kemoterapi görmesini istememişti. Ümit Aslan da velayet davası açmıştı.

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KIYAMET KOPACAK

Ceren Hindistan önceki gün Instagram’ın hikaye kısmında öyle bir fotoğraf paylaştı ki, takipçileri şaştı kaldı. Zira yatak odasında seksi bikini ile verdiği pozda küçük kızı da vardı. Ümit Aslan’ın bu durum karşısında kıyameti koparacağı iddia edildi.


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ceren hindistan instagram bikini

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