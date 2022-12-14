Cesareti hayrete düşürdü! Köpek balığı saldırısından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Evlerinin yakınındaki plajda kardeşi ve anneannesiyle vakit geçirirken köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayan Jasmine, olanları anlattı. "Bir şey beni yakaladı. Oldukça büyük görünüyordu ve griydi. Canımı yaktı, ben de tekmeledim ve kaçtım." diyen küçük kız, hemen anneannesine seslendi ve gücünü toplayarak kıyıya çıkmayı başardı.

EKİPLER HIZLA ULAŞTI

Anneannesi ise ayağından akan yoğun miktarda kanı görünce hemen cankurtarana haber verdi ve ekipler çağrıldı. Carney helikopterle West Palm Beach'teki St. Mary's Tıp Merkezindeki Palm Beach Çocuk Hastanesine götürüldü. Jasmine'in cerrahı Doktor Nir Hus, çocuğun sakin doğası karşısında şaşkına döndü.

AYAĞINDA EKSİK BİR PARÇA VAR

Onun başından beri çok olumlu olduğunu söyleyen doktoru Carney'nin sağ ayağından ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Ayağı ağır şekilde yaralanmış olmasına rağmen, Jasmine Carney, Hobe Sound Plajı'nda bir köpekbalığıyla yaşadığı sürtüşmeden sonra inanılmaz derecede sakin kaldı. Carney'in ayağında eksik bir parça olduğunu söyleyen Doktor Hus "Neyse ki, ısırıldığı tek yer burasıydı." dedi ve küçük kızın bir ila iki ay içinde tamamen iyileşmesi gerektiğini söyledi.

KARDEŞİ SAKİNLEŞTİRDİ

Olayın ardından konuşan Carney, 6 yaşındaki erkek kardeşi Jackson'ın sakinleşmesine yardım ettiğini söyledi. "Oldukça meraklı, bu yüzden sakin kalsam iyi olur dedim çünkü onun benim korkmamı istemeyeceğini biliyorum. Çünkü o dünyanın en iyi küçük kardeşi." dedi.