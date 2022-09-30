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Cesetleri çuvala koyup tandıra atmıştı! Mehmet Turhan Firdevs Öztürk cinayeti tekrar incelenecek

30.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Yusuf Turhan, kardeşi Mehmet ve birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü iple boğup öldürmüş cesetleri de çuvala koyarak tandıra atmıştı. Koku çıkmasın diye de tandırın üzerine beton döken Turhan hakkında 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan içinse 2 kez müebbet hapis cezası verilmişti. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, 'noksan ikmali' gerekçesiyle inceleme yapılamayacağını gerekçe göstererek, dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Mahkeme, davayla ilgili tekrar inceleme yapacak.

Cesetleri çuvala koyup tandıra atmıştı! Mehmet Turhan Firdevs Öztürk cinayeti tekrar incelenecek

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu.

CESETLER ÇUVALLARIN İÇİNDEN ÇIKTI

Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen yıl 22 Kasım'da görülen 4´üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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İSTİNAFTAN 'NOKSAN İKMALİ' KARARI

Sanık ve şikayetçi avukatlarının itirazı sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, 'noksan ikmali' olduğuna hükmetti. Ceza Dairesi, yerel mahkeme aşamasında davanın bazı taraflarına tebligat yapılmadığını gerekçe göstererek, usul yönünden bu eksikliğin giderilmesini isteyerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

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DOSYA YENİDEN İSTİNAFA GÖNDERİLDİ

Ceza Dairesinin talebi doğrultusunda, ölen Öztürk ve Turhan'ın bazı yakınlarına yerel mahkeme tarafından tebligat gönderildi. Tebligat cevabı sonrası ise, 'noksan ikmali' tamamlanarak dosya yeniden inceleme yapılmak üzere Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, davayla ilgili yeniden inceleme yapacak.

(DHA)

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