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Çeşme'deki orman yangınında acı detaylar... Panikle yanlış yöne koşmuş 3'ü de hayatını kaybetmişti

16.07.2024 10:26
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İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün baba oğul, Mine Elmas'ın ise Mesut Coşkunöz'ün yeğeni olduğu ortaya çıktı. Mesut Coşkunöz'ün kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 4 kişi gözaltına alındı. Yangının ise bahçede kaynak ve hızar işlerinin yapıldığı sırada kıvılcımların makilik alana sıçramasıyla çıktığı belirlendi.

Çeşme'deki orman yangınında acı detaylar... Panikle yanlış yöne koşmuş 3'ü de hayatını kaybetmişti

İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.

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Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı.

3 CAN KAYBI

Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. 2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar. Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı."

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Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı. Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın." diye konuştu.

ÖLENLER BABA OĞUL VE YEĞENMİŞ

Öte yandan arazide bulunan cenazeler, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Yangında hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün (38) baba oğul, Mine Elmas'ın (35) ise Mesut Coşkunöz'ün yeğeni olduğu ortaya çıktı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

İzmir'in Buca ilçesinde ikamet eden Mesut Coşkunöz'ün sıhhi tesisatçılıktan emekli olduğu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Oğlu Hilmi Coşkunöz'ün ise tekniker olduğu belirtildi.

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Yangının etkili olduğu bölgedeki 4 evin sahiplerinin akraba oldukları, evleri tatil için yazlık olarak kullandıkları bildirildi. Yangın sırasında panikleyerek araziye kaçan ve dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettikleri değerlendirilen 3 kişinin yaşadığı evlerin ise yangında hasar almadığı belirlendi.

(DHA-İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını çeşme
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