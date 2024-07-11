Cesur pozlarıyla gündemdeydi... Didem Soydan o soruyu duyunca kendini tutamadı

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Adeta her adımı olay olan ünlü isme bu defa cesur pozları sorulunca Soydan kendini tutamadı ve verdiği yanıtla dikkat çekti.

Muhabironline'ın kameralarına konuşan ünlü model bu iddialı pozlar sorulunca 'umarım bu görsel şöleni beğeniyorlardır' diyerek yanıt verdi.

YORUM YAĞDI

Didem Soydan'ın yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü mankene 'çok mütevazı', 'İnsanlar vücudunu ezberledi', 'pek bir caziben kalmadı' gibi yorumlar yapıldı.

