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  4. Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'de ceza infaz kurumuna nakledildi

Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'de ceza infaz kurumuna nakledildi

20.08.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'de ceza infaz kurumuna nakledildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan Bodrum Adliyesi’ne giderken, Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ise Milas'ta yakalandı. İşlemlerinin ardından Doğan ve Bir, tutuklanarak ilk olarak Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Çetin Doğan ve Çevik Bir, daha sonra İzmir’in Buca ilçesi Kırıklar’da bulunan İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Son Dakika: '28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı! Çetin Doğan cezaevine gönderildiSon Dakika: '28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı! Çetin Doğan cezaevine gönderildi

DHA

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