Çevre ve sağlık dostu yemek alışkanlıkları: Et tüketimini azaltmanın 5 kolay yolu

Birleşmiş Milletler’in 2025 raporlarına göre, hayvancılık sektörü küresel ısınmayı hızlandıran en büyük faktörlerden biri. Ortalama bir insan, sadece haftada bir gün et tüketimini azaltarak yılda 100 kg CO2 emisyonunu önleyebilir. Ayrıca, et üretiminde kullanılan su ve arazi kaynakları, bitki bazlı gıdalara kıyasla çok daha fazla. Et tüketimini azaltmak, sadece çevre için değil, aynı zamanda sağlık ve bütçe için de kazançlı bir adım.
Etsiz Pazartesi, dünya çapında popüler bir hareket. Haftanın bir gününü tamamen bitki bazlı yemeklere ayırarak hem çevresel etkinizi azaltabilir hem de yeni tarifler keşfedebilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
Faydası: Haftada bir gün et yememek, karbon ayak izinizi %10'a kadar düşürebilir. Üstelik bu, mutfakta yaratıcılığınızı artırmanın eğlenceli bir yolu.
Et, protein açısından zengin olsa da baklagiller ve sebzeler de aynı besin değerini sunabilir. Nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi gıdalar hem çevre dostu hem de cüzdan dostu.
Nasıl Yapılır?
Faydası: Baklagiller, et üretimine kıyasla çok daha az su ve enerji tüketiyor. Örneğin, 1 kg sığır eti için 15.000 litre su gerekirken, 1 kg mercimek için bu rakam sadece 1.250 litre.
Eti tamamen bırakmak zorunda değilsiniz; porsiyonları azaltmak bile büyük fark yaratır. Tabağınızın merkezine sebzeleri koyun ve eti yan malzeme olarak kullanın.
Nasıl Yapılır?
Faydası: Daha az et tüketimi, su kaynaklarının korunmasına ve ormansızlaşmanın azalmasına katkıda bulunur. Ayrıca, sebze ağırlıklı yemekler lif açısından zengin olduğu için sindirimi destekler.
Et tüketimini azaltırken, yerel ve mevsimsel gıdaları tercih etmek karbon ayak izinizi daha da düşürür. İthal gıdalar uzun mesafeler kat ettiği için çevreye zarar verebilir.
Nasıl Yapılır?
Faydası: Yerel gıdalar, nakliye emisyonlarını azaltır ve yerel ekonomiyi güçlendirir. Haziran 2025’te Türkiye’de taze şeftali, kiraz ve kabak gibi ürünler tam mevsiminde.
Et tüketimini azaltmanın bir diğer yolu, mutfakta israfı önlemek. Planlı alışveriş ve yemek hazırlığı, gereksiz et tüketimini engeller.
Nasıl Yapılır?
Faydası: Gıda israfı, küresel sera gazı emisyonlarının %8’inden sorumlu. Atıkları azaltmak, hem çevreyi korur hem de bütçenize katkı sağlar.
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