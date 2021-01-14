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Ceyda Düvenci: '3 gün odama kapanıp ağladım'

14.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci: '3 gün odama kapanıp ağladım'

İki çocuk annesi olan oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle dertleşti. Düvenci, paylaşımında "2021 bambaşka başladı benim için. Yılın ilk üç günü odama kapandım" ifadelerine yer verdi.

Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 2005 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ali ve Melisa adında iki çocuğu olan Düvenci, yayınladığı gönderi ile takipçileriyle dertleşti.

Gülümserken çekilen bir karesini yayınlayan Ceyda Düvenci, "Gerçekten yepyeni bir ben oldum" dedi.

43 yaşındaki ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Yazacak o kadar çok şey var ki... Sizlere anlatmak istediğim çok şey birikti aslında... Ve 2 gündür nasıl paylaşsam bilemedim bir türlü... 2021 bambaşka başladı benim için. Gerçekten yepyeni bir ben oldum. Belki yıllardır kendimle ilgili bir yolculuk yapıyor olmam bir anda yaptı bu değişikliği. Çok garipti.

Yılın ilk 3 günü odama kapandım. Ağladım, düşündüm, düşünmeden durdum, film şeridi gibi hayatım geçti gözümün önünden, sevdiklerimi düşündüm, kalp kırıklıklarımı, aşkımı, çocuklarımı... Sonra 3 gün kapandığım odadan başka biri çıktı sanki.

"KENDİMİ SAKİN VE HAFİF HİSSEDİYORUM"

Daha yavaş, daha sakin, daha az endişeli, sinirlenmeyen, nefes aldığı anın kıymetini ve hakkını bilen biri... Sihir gibi... Sonra İstanbul'a geldim... Bütün evdeki fazla kıyafet, oyuncak ve eşyaları ihtiyaç sahipleri için ayırmaya başladım... Ev de sakinliyor şimdi benim gibi... 15 gün sonra Bodrum'a geri dönüyoruz. Hafif hissediyorum kendimi ve sakin... Bunca zaman kendim için okuduğum kitaplar, aldığım eğitimler, psikoloğumla seanslarım için kendime teşekkür ederim..."

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