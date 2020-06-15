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Ceyda Düvenci: Çok gülümsemek gerek…

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 15:30 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından gülümserken görüldüğü bir karesini paylaştı. Düvenci, paylaşımının altına yazdığı satırlarla gülümsemenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Ceyda Düvenci: Çok gülümsemek gerek…

Karantina dönemini eşi ve çocuklarıyla birlikte evinde geçiren Ceyda Düvenci, normalleşme adımlarının atılmaya başlamasının ardından kısa bir süre önce oyuncu eşi Bülent Şakrak’ı Sefirin Kızı dizisinin çekimlerine göndermişti. Kendisi de önemli işleri için dışarıya çıkmaya başlayan Düvenci, hesabından yaptığı son paylaşımda gülümsemenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Düvenci hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Çok gülümsemek gerek… olan bitenlere rağmen, evet… gülümsemek için sebep bulabiliriz hayatın içinde. Her nefessiz kaldığımız anda bile sebep var… 3 ayı geçti evdeyiz… yorgun, endişeli, gelecekten ara ara kaygılı, takatsiz, sabırsız olduğum kadar dingin, umutlu, mutlu, şükür dolu, çalışkan, aşık, sağlıklı, enerjik ve iyi hissediyorum. Hepsi birarada olur, oluyormuş… insan olmak bu bence… çok güzel bir hafta olsun… gülümsemeye hep niyet ettiğiniz, şükürlerinize sarıldığınız… “

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