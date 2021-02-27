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Ceyda Düvenci'den duygusal mesaj! 'Seninle ben, ben oldum'

27.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci'den duygusal mesaj! 'Seninle ben, ben oldum'

Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın 10'uncu yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa 10 yaşına bastı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, kızının doğum günü için duygusal bir mesaj yazdı.

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"SENİNLE BEN, BEN OLDUM"

Düvenci, eşi Bülent Şakrak, kızı Melisa ve oğlu Ali ile aile arasında pasta kesti. Birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan oyuncu, "En güzel kutlamam sensin kızım... Her şey seninle başladı. Seninle ben, ben oldum. Anne oldum, yolumu buldum. Çok seviyorum seni. Balköpüğüm 10 yaşında" notunu düştü.

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Ceyda Düvenci, Instagram,
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