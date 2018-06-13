MAGAZİN

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve yeni doğan çocuğunun fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım

2015 yılının son günlerinde Kaz Dağları’nda yaptıkları bir törenle evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, aşklarının meyvesini geçen yılın temmuz ayında kucaklarına almıştı.

Okan Ali adını verdikleri oğullarıyla ve Ceyda Düvenci'nin kızı Melis'le dört kişilik bir çekirdek aile olan çift yaptıkları paylaşımlarla mutlu bir aile tablosu çiziyor.

'TEK İHTİYACIMIZ AŞK'
Ceyda Düvenci, son paylaşımı ile hayranlarının sevgisini bir kez daha kazandı. Eşi Bülent Şakrak ve oğlu Okan Ali'nin havuz keyfini fotoğraflayan Düvenci, 'Aşk... tek ihtiyacımız... ' notuyla paylaştı.

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Düvenci'ye hayranları 'Gördüğüm en samimi çift' yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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