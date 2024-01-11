Ceyda Düvenci'den sonra eski kocası da paylaştı! O pozlara yorum yağdı

Temmuz ayında Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci fit hali ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde iddialı pozlarını peş peşe paylaşan Ceyda Düvenci'nin pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Düvenci'nin ardından eski kocası da paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Bülent Şakrak, farklı rollerdeki karelerini paylaşarak "Çalışan demir ışıldar dendi, inandık, çok çalıştık" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun bu gönderisine Hazal Kaya kayıtsız kalamadı ve 'En güzel halini koymamışsın sebep?' diyerek yorum yaptı.