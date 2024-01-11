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  4. Ceyda Düvenci'den sonra eski kocası da paylaştı! O pozlara yorum yağdı

Ceyda Düvenci'den sonra eski kocası da paylaştı! O pozlara yorum yağdı

11.01.2024 11:34 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı. Şakrak'ın istediğiyle biten evlilikten sonra Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde fit hali ile dikkat çeken Ceyda Düvenci'nin pozları çok konuşulmuştu. Düvenci'den sonra eski kocası da paylaştı...

Temmuz ayında Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci fit hali ve düzgün fiziğiyle adından söz ettiriyor.

ceyda

Geçtiğimiz günlerde iddialı pozlarını peş peşe paylaşan Ceyda Düvenci'nin pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

bülent 2

Düvenci'nin ardından eski kocası da paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Bülent Şakrak, farklı rollerdeki karelerini paylaşarak "Çalışan demir ışıldar dendi, inandık, çok çalıştık" notunu düştü.

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Ünlü oyuncunun bu gönderisine Hazal Kaya kayıtsız kalamadı ve 'En güzel halini koymamışsın sebep?' diyerek yorum yaptı.

hazal kaya

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