Ceyda Düvenci eşinin doğum gününde duygusallaştı

Aşkın Kanunu dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 19 Aralık 2015 tarihinde Kaz Dağları’nda yapılan sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişti. Çiftin düğününde Ceyda Düvenci’nin ilk evliliğinden olan kızı Melisa Nur’da gelinlik giyerek annesinin nedimesi olmuştu. Sanatçı dostlarının katılımıyla gerçekleşen düğünün ardından ikili 2017 yılında Okan Ali ismini verdikleri oğullarını kucaklarına aldı.

Okan Ali’nin gelişiyle mutlu aile tablosunu tamamlayan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını göstermeyi sürdüyor. Birbirlerine olan sevgileriyle dikkatleri üzerine çeken ikili sosyal medya kullanıcılarının en beğendikleri çiftler arasında yerini almayı başarıyor. Güzel oyuncu eşinin doğum günü mesajıyla da sevenlerini duygulandırdı.

‘KALBİMİZ AŞKTAN AĞZIMIZDA ATSIN’



Ünlüler dünyasının romantik çifti Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, Şakrak’ın doğum gününde de duygusallıklarını ortaya koydu. Eşiyle aşk dolu bir karesini paylaşan Düvenci altına, “Her geçen an daha çok biz. İyi ki doğdun sevgilim. Dengim, dengem, doğrum... Seninle yaş almak çok güzel bir şans benim için. Hep kalbimiz aşktan ağzımızda atsın ilk günkü gibi... Beraber kocaman bir ömür yaşayıp, son nefesimize kadar aşkın hakkını verelim. Babalığına, sevgililiğine, dostluğuna, adamlığına, insanlığına, eşliğine hayran olduğum. Sana, sen olduğun için her gün çok teşekkür ederim. Bıraksan günlerce yazabilirim seni, bendeki yerini, mutluluğumuzu. Ne büyük şans böyle dolu dolu yaşamak. Nice güzel yaşlar evlatlarımızla, dostlarımızla sevgilim!” notunu düştü.

