Ceyda Düvenci Güçlü Mete ile çok mutlu! Evlilik sorulunca: Her gün...

2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci, 8 yıl süren evliliğini 10 Temmuz 2023’te sonlandırdı. Çift, evliliklerini sürdürmek için terapiye gitmişti, ancak sonunda Şakrak, ilişkinin bitmesine karar verdi.

Bu süreçte Ceyda Düvenci, iş insanı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye adım attı. Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde kendisine Güçlü Mete ile ilişkileri sorulunca, “Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.Muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” yanıtını vermişti.

Ceyda Düvenci Prens 3. sezona hazırlık sürecine girdi. Nişantaşı'nda görüntülenen Ceyda Düvenci evlilik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekti. SnobMagazin'e konuşan Düvenci "2024 ile vedalaşıyorum" deyince muhabir "Güzel giden bir birlikteliğiniz var bir sürpriz bekleyelim mi?" diye sordu.

Ceyda Düvenci ise "Benim için hayat zaten her gün sağlıklı uyanıyorsam, sevdiklerimle uyanıyorsam yeni bir sürpriz güzel bir sürpriz. Geçen gün Nükhet Duru dedi; bana doğum günüm ne zaman diye soruyorlar 'bugün diyorum' dedi. Ben de öyle düşünüyorum çok mutluyum, çok huzurluyum hayatımda böyle devam etmesi de en güzel sürpriz" dedi.

"O defter kapandı mı?" sorusu üzerine ise oyuncu "Hayatta hiçbir şeyle vedalaşmam her zaman merhaba derim" yanıtını verdi.