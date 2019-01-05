Ceyda Düvenci: İlk oje denememiz...

Ekranların başarılı oyuncuları arasında olan Ceyda Düvenci, serebral palsi hastalığı yüzünden hayata adapte olmakta zorlanan kızı Melisa ile yakından ilgileniyor. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeye çalışan ve kızının tedavisi adına yılın belirli dönemlerinde yurt dışına çıkan Ceyda Düvenci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu hastalığa sahip olan insanlar ve yakınları için adeta umut kaynağı oluyor.

Düvenci yaptığı son paylaşımla hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Kızıyla birlikte ojeli tırnaklarının fotoğrafını paylaşan Ceyda Düvenci şu notu düştü: “8 yaşa 2 ay kala ilk oje denememiz mutlulukla sonuçlandı”





