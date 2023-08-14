Ceyda Düvenci'nin babası bakın kim çıktı! Çok ünlü ismi görenler şaştı kaldı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ceyda Düvenci özel hayatı ve yer aldığı projelerle sık sık gündem oluyor. Başarılı birçok dizi ve filmde rol alan Düvenci’nin babasının çok ünlü bir isim olduğunu görenler gözlerine inamadı.

46 yaşındaki Ceyda Düvenci 1995 yılında Palavra Aşklar adlı TV dizisindeki rolü ile oyunculuğa merhaba dedi. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi.

Sabah Şekerleri adlı programın sunuculuğunu yapmaya başlayan ve tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Ceyda Düvenci'nin babası İsmail Düvenci.

Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Mahallenin Muhtarları, Kurtlar Vadisi, Yabancı Damat, Binbir Gece, Dudaktan Kalbe, Arka Sokaklar ve Ezel de bulunuyor.

Usta sanatçı Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Albay Amca karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını "Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum" diyerek anlatmıştı.



