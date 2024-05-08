Ceyda Düvenci'nin regl yorumuna Buket Aydın'dan beklenmedik çıkış! 'Kendinize bakamıyorken...'

Son dönemde aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın programına konuk oldu. Düvenci, açıklamaları ile programa damgasını vurdu. Düvenci'nin en dikkat çeken açıklaması ise "Erkekler de ped taşısın" yorumu oldu.

Farkında olmadan bir tartışmanın fitilini ateşleyen Düvenci'nin bu yorumu bazı ünlü isimlere de soruldu. Ceyda Düvenci'nin ped açıklamasına ise Buket Aydın'dan beklenmedik bir çıkış geldi.

'KENDİNİZE BAKAMIYORKEN'

Aydın Düvenci'nin bu önerisine; 'Gerek yok. Erkekler kendileriyle alakalı şeyleri bile çok fazla bulundurmuyorlar yani çok sorumluluk sahibi değilsiniz kusura bakmayın. Siz kendinize bakamıyorken sizden hijyenik kadın pedi bulundurmanızı beklemek saçma' diyerek tepki gösterdi.





