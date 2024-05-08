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Ceyda Düvenci'nin regl yorumuna Buket Aydın'dan beklenmedik çıkış! 'Kendinize bakamıyorken...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 08:58
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Son dönemde özel hayatı ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programında katılmış ve programdaki 'regl' yorumuyla gündeme oturmuştu. Düvenci'nin "Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun" önerisi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bu öneri ünlü isimlere de soruldu. Konuya dair Buket Aydın'dan beklenmedik çıkış geldi.

Ceyda Düvenci'nin regl yorumuna Buket Aydın'dan beklenmedik çıkış! 'Kendinize bakamıyorken...'

Son dönemde aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın programına konuk oldu. Düvenci, açıklamaları ile programa damgasını vurdu. Düvenci'nin en dikkat çeken açıklaması ise "Erkekler de ped taşısın" yorumu oldu.

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Farkında olmadan bir tartışmanın fitilini ateşleyen Düvenci'nin bu yorumu bazı ünlü isimlere de soruldu. Ceyda Düvenci'nin ped açıklamasına ise Buket Aydın'dan beklenmedik bir çıkış geldi.

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'KENDİNİZE BAKAMIYORKEN'

Aydın Düvenci'nin bu önerisine; 'Gerek yok. Erkekler kendileriyle alakalı şeyleri bile çok fazla bulundurmuyorlar yani çok sorumluluk sahibi değilsiniz kusura bakmayın. Siz kendinize bakamıyorken sizden hijyenik kadın pedi bulundurmanızı beklemek saçma' diyerek tepki gösterdi.

Vitrin


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Buket Aydın Ceyda Düvenci
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