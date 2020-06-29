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Ceyda Düvenci'nin yeni hafta dilekleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabı üzerinden bir aile fotoğrafı paylaştı ve yazdığı satırlarla takipçilerinin yeni başlayan haftasına dair olumlu mesajlar gönderdi.

Ceyda Düvenci'nin yeni hafta dilekleri

Karantina sürecini ailesiyle birlikte geçiren ve bu süre zarfında üretkenliğinden bir şey kaybetmeyen Ceyda Düvenci, normalleşme süreciyle birlikte aile gezintileri yapmaya başladı.

Oyuncu eşi Bülent Şakrak’ın kısa süre önce final yapan dizisinin setinden dönüşüyle birlikte yeniden birlikte vakit geçirmeye başlayan çiftten Düvenci, çektiği selfienin altına yeni başlayan haftaya dair şu niyetlerini sıraladı:

“Bu hafta hayat yolculuğunuz güzel geçsin… sağlığınız daim, bereketiniz bol, dualarınız kabul olsun…gülümsemekten vazgeçmeyin. Kıymetinizi unutmayın. Önce kendinizi sonra da kıymetlilerinizi çok sevin ve çok sarılın… kişisel mesafeyi ve sağlık önlemlerinizi unutmayın… kitap okuyun, güzel müzikler dinleyin, güzel niyetler tutun içinizde veee bol bol şükür edecek sebepleriniz olsun”

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