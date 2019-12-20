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Ceyda Düvenci’ye otobanda sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Ceyda Düvenci’ye otobanda sürpriz

Dizi setinde tanışıp birlikte olmaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları'nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çift birlikteliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı.

'BİN ŞÜKÜR'

Bülent Şakrak, Edirne turnesinden dönerken eşi Ceyda Düvenci'ye yıl dönümü sürprizi yaptı. Otobanda pasta kesip kutlama yapan çift o anların görüntüsünü, ‘Geçen 1825 günün her dakikasına bin şükür… Edirne turnesi dönüşü beni bir şekilde ikna edip şehirler arası yolun kenarında kutlama yapan canım sevgilim nice binlerce günümüz olsun… Sana aşığım çok… 19/12/19’ mesajıyla paylaştı.

ceyda-ic


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Anahtar Kelimeler:
ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlarınki hastalık ötesi..bu da bizde kalsın paylaşmayalım dedikleri birşey olmazmı arkadaş..ne aşkları bitti nede çektirdikleri ızdırap...
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